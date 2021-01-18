شكرا لمتابعة خبر عن مفاجأة للموظفين: الحد الأدنى للأجر الشهري 4000 ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أثيرت تساؤلات عديدة حول الحد الأدنى للأجر الشهري بعد توطين غالبية الوظائف بالمملكة، فيما أعلنت عن آلية جديدة لاحتساب العامل في نسبة التوطين ببرنامج " بطاقات " وهي 4 آلاف ريال شهرياً.

وتبين أن القرار ساري منذ 5 أشهر من يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020.

ويحسب العامل الذي يساوي أجره الشهري 3,000 ريال بواقع نصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج " نطاقات " ، ولا يحسب العامل الذي يقل أجره الشهري عن 3,000 ريال في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج " نطاقات " .

ويحسب العامل الذي يكون أجره الشهري أكثر من 3,000 ريال وأقل من 4,000 ريال بواقع نصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج " نطاقات ".

ويحسب العامل أيضا بدوام جزئي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج " نطاقات " بنصف عامل لصالح الكيان الذي يعمل لديه شريطة تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى للأجر الشهري قدره 3,000 ريال وألا يحسب في نسبة التوطين لدى أكثر من كيانين ويتم احتساب العاملين بنظام العمل المرن في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بثلث عامل لصالح الكيان الذي يعمل لديه بشرط إكمال ما مجموعه 168 ساعة عمل وتسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية، مع مراعاة القرارات الوزارية الخاصة بالعمل المرن.