شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. رحالة باكستاني بالزي السعودي يحدث ضجة واسعة بحديثه المثير عن أهالي العلا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - العلا (صدى): رصد مقطع فيديو، الرحالة الباكستاني محمد خان بالزي واللهجة رصد مقطع فيديو، الرحالة الباكستاني محمد خان بالزي واللهجة السعودية ، مما أثار إعجاب عدد كبير من المواطنين بسبب فخره بوجوده في العلا. وقال الرحالة الباكستاني في الفيديو: " سعيد بوجودي بين أهالي العلا "، مبينا: " خان أهالي المملكة هم أهالينا وافتخر بهم ". وأضاف الرحالة الباكستاني:" نسيت عادات وتقاليد الباكستانيين بسبب حبي لشعب المملكة، وافتخر بعادات وتقاليد أهل العلا ". وحظي المقطع بتفاعل وانتشار واسع من قبل المواطنين الذين عبروا عن إعجابهم بما قاله الرحالة عن المملكة وشعبها.