اخبار السعوديه

شاهد.. رحالة باكستاني بالزي السعودي يحدث ضجة واسعة بحديثه المثير عن أهالي العلا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. رحالة باكستاني بالزي السعودي يحدث ضجة واسعة بحديثه المثير عن أهالي العلا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - العلا (صدى):

رصد مقطع فيديو، الرحالة الباكستاني محمد خان بالزي واللهجة ، مما أثار إعجاب عدد كبير من المواطنين بسبب فخره بوجوده في العلا.

وقال الرحالة الباكستاني في الفيديو: " سعيد بوجودي بين أهالي العلا "، مبينا: " خان أهالي المملكة هم أهالينا وافتخر بهم  ".

وأضاف الرحالة الباكستاني:" نسيت عادات وتقاليد الباكستانيين بسبب حبي لشعب المملكة، وافتخر بعادات وتقاليد أهل العلا ".

وحظي المقطع بتفاعل وانتشار واسع من قبل المواطنين الذين عبروا عن إعجابهم بما قاله الرحالة عن المملكة وشعبها.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا