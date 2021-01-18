محمد الفلاح - مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي لجازان السعودية بمقذوف عسكري

الإثنين 18 يناير 2021

أدانت جمهورية مصر العربية، استهداف ميليشيا الحوثي، إحدى القرى الحدودية في محافظة العارضة بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمقذوف عسكري، مما أسفر عن إصابة رجل وطفلين.



وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية، على وقوفها حكومة وشعبًا، بجانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهتها للإرهاب الغاشم وداعميه، وفيما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها من مِثل هذه الهجمات الجبانة الدنيئة.

كما عبرت مصر عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين من الأشقاء السعوديين.