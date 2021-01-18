شكرا لقرائتكم خبر عن ألف مستفيد من قروض «أجدى» التنموية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح أمين عام جمعية البر بالمنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس الجمعيات الأهلية سمير العفيصان، أمس، المقر الجديد لصندوق القروض التنموية «أجدى».

وقال العفيصان لـ«اليوم» إنه مع منسوبي وموظفي الصندوق، بالوصول للعميل رقم 1000، ممن دعمهم الصندوق بقروض صغيرة ومتوسطة، أدت لنجاح مشاريعهم التنموية، مكرمًا موظفي الصندوق؛ لجهودهم في تحقيق أهداف الصندوق التنموية.

وأوضح العفيصان أن الصندوق هو صندوق تنموي يعنى بالتمويل الأصغر والمشاريع الصغيرة أسس من قبل جمعية البر بالمنطقة الشرقية لتمكين وتحويل الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية إلى أسر منتجة قادرة على العمل عبر تقديم قروض حسنة مستردة.

وأضاف إن الأنشطة والمشاريع، التي يدعمها الصندوق هي مشاريع تجارية وصناعية وخدمية ويستفيد منها فئات متعددة كالمطلقين والأرامل وأفراد الأسر المستفيدة من مستفيدي جمعية البر بالمنطقة.

ووجه العفيصان شكره وتقديره لبنك التنمية الاجتماعية على دعمه ومساندته المالية للصندوق، كاشفًا أن هناك حاليا أكثر من 1000 عميل يستفيدون من الصندوق، وتم إقراضهم قروضا تنموية وتتعدد الفئات المستفيدة من الصندوق لتشمل المطلقات والأرامل وفئة الشباب والعزاب.

أما عن شروط الإقراض عبر صندوق «أجدى»، فأوضح أنها تشمل «أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أن يمتلك العميل مشروعا قائما أو خبرة في مجال معين أو الرغبة ببدء مشروعه الخاص، أن يتراوح عمر العميل بين 18-60 عامًا، إقامة العميل ضمن النطاق الجغرافي للصندوق «المنطقة الشرقية»، وفي نفس المدينة التي يوجد بها المشروع، تفرغ العميل التام لإدارة المشروع ومباشرة ذلك بنفسه، توفير كفيل غارم للعميل، التزام العميل بالبرامج التدريبية ومواعيد لجان الصندوق، أن يكون العدد من القرض الجماعي التكافلي «نساء» من 3 إلى 5 عميلات في حال القرض الجماعي».