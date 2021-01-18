شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز جديدة في الأحساء وحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية د. إبراهيم العريفي، افتتاح مركز جديد للتطعيم بلقاح فيروس « كورونا » المستجد، في محافظة الأحساء، قريبًا، موضحًا أن المركز جاهز من ناحية المبنى، وكذلك الاستاد الطبي متكامل ومتواجد، ولم يتبق سوى انتظار الجدول الذي وضعته وزارة الصحة مع الشركات العالمية؛ لتوفير اللقاح.

وأوضح أنه يلي ذلك مركز في محافظة حفر الباطن، وأن الإدارة، بالتعاون مع إمارة الشرقية، استقروا على المكان، ليتم تجهيزه، ويتوقع افتتاحه خلال شهر.

وقال د. العريفي إن عدد من تلقى لقاح فيروس «كورونا» المستجد، في مركز التطعيم في معارض الظهران الدولية، بلغ 50 ألفًا تقريبًا، بين مواطنين ومقيمين.

وبين أن عدد المسجلين وصل إلى 355 ألفًا، وأن عدد من تم إرسال مواعيد لهم، حوالي 60 ألفًا، وهناك ازدياد في طلب اللقاح، من خلال التسجيل عبر تطبيق «صحتي»، مضيفًا إن المركز يستطيع استيعاب أكثر من الأعداد المتواجدة حاليًا، لكن يعتمد ذلك على وجود التطعيمات.

وتابع إنه بالنسبة لإعلان شركة «فايرز» تأخر اللقاح عن بعض الدول بسبب الشحن، وضعت الوزارة خطة لتلافي تلك المشكلة، مؤكدًا أن الكمية الموجودة ستكفي خلال هذه الفترة، وكذلك سيتم تأمين لقاحات من شركات أخرى، مثل «استرا زينكا»، تصل قريبًا.

أما بخصوص عملية التعديل لمن سجّل، ولم يذكر معلومة بخصوص حالته الصحية، ويرغب بتعديلها، قال د.العريفي إنه يمكنه التواصل مع مركز «937» ويبلغهم المعلومة، ويذكر فحوى شكواه، وستبقى كمدونة ولن تقفل، إلى أن يتم حل المشكلة.