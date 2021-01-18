شكرا لقرائتكم خبر عن 300 ألف متلقي لقاح «كورونا».. وتعافي 146 حالة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، إن عدد من تلقى لقاح فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد- 19»، بلغ حتى الآن ما يقارب 300 ألف شخص، مؤكدًا أن اللقاح هو المفتاح والسلاح القوي الذي سيجعل المملكة في أمن صحي.

‏وأبان د. العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي، الذي عقدع أمس، أن أهلية الحصول على اللقاح، ستكون أولًا للمواطن والمقيم ممن لديهم رقم هوية وطنية أو رقم إقامة ساري المفعول، ومن خلال تطبيق «صحتي‏»، لافتًا إلى أنه لم يتم رصد أي أعراض جانبية للقاح حتى الآن.

ونوه بأن مؤشرات تسجيل الحالات المؤكدة وحالات التعافي والحالات الحرجة في المملكة تسير نحو الإيجابية والانحسار.

وأضاف د. العبدالعالي أنه تم تسجيل 176 ‏حالة جديدة لفيروس «كورونا»؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 364.929 حالة، من بينها 1919 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 319 حالة حرجة.

وبين أن عدد المتعافين وصل إلى 356.687 حالة، بإضافة 146 حالة تعاف جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات 6323 حالة، بإضافة 5 حالات جديدة.

وأكد أن الخدمات الصحية لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، وأجرت مراكز «تأكد» 6.393.560 مسحة، فيما قدّمت عيادات تطمن خدماتها لـ1.820.930 مراجعًا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـ 26.026.390 عبر مركز «937».