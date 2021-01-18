شكرا لقرائتكم خبر عن طلاء حديد الجسور على طريق الأمير محمد بن فهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنجز فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية، طلاء حديد الجسور على طريق الأمير محمد بن فهد، ضمن أعمال الصيانة العادية للطرق.

وضمن أعمال الصيانة العادية أيضًا، واصل الفرع أعمال النظافة بالمكانس البرودواي للأسطح الإسفلتية بطريق شاطئ نصف القمر، ضمن صيانة طرق الظهران بقيق.

كان الفرع قد أكمل أعمال الكشط وإعادة السفلتة، وانتهى من تنفيذ 10 كيلو مترات مسار الشاحنات، و16 كيلو مترًا كامل عرض، على طريق «الرياض - الدمام» السريع، وجار تنفيذ أعمال الدهانات.