شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية لـ«الأمين»: تمديد الخدمة «تكليف» لتطوير وتنمية المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بارك صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، لأمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمته لأربع سنوات.

وأوضح سموه، خلال لقائه م. الجبير، بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، أن هذه الثقة تكليف لمواصلة العمل لخدمة المنطقة، وتطويرها وتنميتها، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، متمنيًا سموه للجبير التوفيق في مهام عمله.

من جهته، عبر أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- مبيناً أنها ثقة غالية، وثقة سمو أمير المنطقة، وسمو نائبه وتوجيهاتهما الكريمة، لاستمرار مسيرة التنمية والتطوير في المنطقة، بمفاهيم ورؤى جديدة، وبدعم سموهما بمشيئة الله تتحقق هذه الرؤى بالتكامل والشراكة مع جميع القطاعات في المنطقة.