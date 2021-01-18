شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 23 مخيما عشوائيا.. وحجز الدبابات المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت إدارة المراقبة والنظافة العامة، التابعة لبلدية غرب الدمام، 23 مخيما عشوائيا، بعد إشعار أصحابها بضرورة الإزالة، وذلك بالتعاون مع الضبط الإداري بشرطة الدمام، ومطار الملك فهد الدولي، وذلك استمرارا لجهود المحافظة على المظهر العام، ضمن حملات تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

وواصلت الإدارة ضبط وحجز الدبابات المخالفة، بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري بشرطة الدمام، ومرور المنطقة، وذلك ضمن الحملات المتواصلة لمنع المخالفات، وحرصا على سلامة الجميع.

من ناحية أخرى، واصلت إدارة صحة البيئة، جولاتها على المنشآت الغذائية، ومنشآت الصحة العامة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل شخص والآخر، وتوفير المعقمات والمطهرات، وقياس درجات حرارة العاملين، والمترددين على تلك المنشآت، إضافة إلى التأكد من وضع علامات للوقوف تجنبا للازدحام.