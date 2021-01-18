دعم الفريق البحثي ومتابعة آخر التطورات

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الدمام - شريف احمد - زار رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل د. عبدالله الربيش، الفريق البحثي لتطوير أول لقاح سعودي، لمواجهة كورونا ، في معهد الأبحاث والاستشارات الطبية بالجامعة بقيادة د. إيمان المنصور.

وكانت الجامعة قد أعلنت الانتهاء من كافة التجارب المتعلقة باللقاح، ومن المنتظر إجراء التجارب السريرية، عقب الانتهاء من الحصول على الموافقات.

وضمت الزيارة كلا من وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي د. فهد الحربي، وعميد البحث العلمي بالجامعة د. نهاد العمير، وعميد معهد الأبحاث والاستشارات الطبية د. ابتسام السحيمي.