شكرا لقرائتكم خبر عن 207 آلاف استشارة نفسية في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم مركز اتصال الاستشارات النفسية وتطبيق «قريبون» التابعان للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية أكثر من 207.387 استشارة نفسية خلال العام المنصرم 2020م.

وأوضح المدير العام للمركز د. عبدالحميد الحبيب أن المركز يستقبل طلبات الاستشارات النفسية بجميع أنواعها خلال أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة مساء على مدار أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت من خلال الرقم 920033360 ومن جميع مناطق المملكة ولجميع فئات المجتمع، فيما يتم استقبال جميع الاستشارات وبأي وقت من خلال تطبيق «قريبون» سواء نصية أو صوتية، حيث يقوم بتقديم الاستشارات النفسية فريق من المختصين النفسيين الذين جرى تدريبهم على التعامل مع الاستشارات النفسية، بالإضافة إلى ذوي الخبرة في مجال الصحة النفسية وبسرية تامة.