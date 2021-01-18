شكرا لقرائتكم خبر عن 4339 جولة تفتيشية على المنشآت بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت الجولات التفتيشية التي نفّذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة، ممثلًا في إدارة تفتيش المنطقة خلال الأسبوع الماضي على المنشآت التجارية بالمنطقة البالغ عددها 4339 جولة، عن ضبط 708 مخالفات. وشملت الجولات التفتيشية محافظات جدة بواقع 2034 جولةً ضُبطت خلالها 428 مخالفة، والطائف 678 جولة ضُبطت خلالها 169 مخالفة، والعاصمة المقدسة 1237 جولة ضُبطت خلالها 88 مخالفة، والقنفذة 390 جولة ضُبطت خلالها 23 مخالفة. وتأتي هذه الجولات للتأكد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.