شكرا لقرائتكم خبر عن 168 ألف مستفيد من «تطمن» و«تأكد» بجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدّمت عيادات «تطمن» ومراكز «تأكد» في منطقة جازان خدماتها لـ 168799 مستفيدًا، وذلك منذ بدء عملها.

وبيّنت «صحة جازان» أن عدد المستفيدين من خدمات عيادات تطمن بلغ 56799 مستفيدًا، فيما بلغ عدد المسحات التي تم إجراؤها في مراكز «تأكد» 111949 مسحة من خلال عدة مواقع، منها محطة الفحص الموسّع عن طريق السيارات.

وتقوم عيادات تطمن باستقبال مَن يشعرون بأعراض كورونا، مثل: ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستَي الشم والتذوق، دون حجز موعد. أما مراكز «تأكد» فقد خُصصت للذين لا يعانون أعراضًا، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق «صحتي».