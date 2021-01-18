شكرا لقرائتكم خبر عن قبول دبلومي «الأمن السيبراني والفكري» بجامعة نجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر أمس، استقبال طلبات القبول والتسجيل في دبلومي «الأمن السيبراني» و«الأمن الفكري»، ويستمر التسجيل حتى العشرين من الشهر الجاري. واشترطت الجامعة على الراغبين في الالتحاق بدبلوم «الأمن السيبراني» الشهادة الجامعية في تخصصات «تقنية المعلومات، وعلوم الحاسب، ونظم المعلومات، وهندسة البرمجيات»، وفي دبلوم «الأمن الفكري» الشهادة الجامعية في مختلف التخصصات.