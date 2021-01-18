شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة الإجراءات الوقائية في عملية توزيع الكتب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقف مدير عام التعليم بمحافظة الأحساء حمد العيسى على سير عملية توزيع الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثاني على أبنائه الطلاب، كما شارك خلال جولة ميدانية بعض قادة المدارس في تسليم الكتب.

وأشاد «العيسى» بحرص المدارس وأبنائه الطلاب على البداية الجادة للتعليم من اليوم الأول، منوها بما تحظى به العملية التعليمية من دعم واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة من وزير التعليم د. حمد آل الشيخ، مشيرا إلى أن مدارس المحافظة البالغ عددها 1115 مدرسة بنين وبنات ومدارس أهلية شرعت ومنذ وقت مبكر في توزع الكتب وفق آلية منظمة ومحققة للاشتراطات الصحية، على 223 ألف طالب وطالبة في جميع مراحل التعليم.

ورفع «العيسى» شكره ونيابة عن منسوبي تعليم محافظة الأحساء، شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين على توجيهه باستمرار الدراسة عن بعد خلال الفصل الدراسي الثاني حرصا منه -سلمه الله- على صحة وسلامة أبنائه وبناته الطلاب والطالبات، كما أشاد بما سخرته الدولة من إمكانات مادية وبشرية ضخمة لضمان استمرار التعليم على أعلى المستويات ووفقا لأحدث الأنظمة التربوية والتعليمية.