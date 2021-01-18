شكرا لقرائتكم خبر عن رصف وإصلاح 100 ألف متر طرق بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتهت بلدية محافظة القطيف من سفلتة 73,336 مترًا مربعًا، ودهان 8,605 أخرى من الأرصفة، فضلًا عن إصلاح 18,017 مترًا من الهبوطات والحفر، وذلك خلال الربع الرابع من عام 2020م، ضمن جهود البلدية المتواصلة للارتقاء بجودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوّه البصري.

وأشارت البلدية إلى أن الفرق الرقابية مستمرة في تنفيذ حملة معالجة التشوه البصري وفقًا للخطة المُعدّة من بلدية محافظة القطيف بهدف تعزيز السلوك الحضاري والوعي بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التلوث البصري.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى التفاعل مع الفرق الميدانية لمعالجة هذه المظاهر السلبية بجميع أشكالها للحفاظ على البيئة والممتلكات من العبث والتشوه البصري، وتحقيق أهداف المبادرة من خلال الإبلاغ عن أي مظاهر سلبية عبر مركز «940».

وكان رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني، قد أعلن إطلاق حملة لصيانة وتطوير الشوارع وإعادة أعمال السفلتة في عدد من المدن والقرى بالمحافظة، التي بدأ العمل بها منذ بداية العام الهجري الحالي، وذلك ضمن برنامج صيانة الشوارع.

وأشار إلى العمل على تطوير برنامج صيانة الطرق بالمحافظة بأحدث التقنيات والأساليب المتطورة.