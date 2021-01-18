شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم الجداول المؤقتة للمعلمين بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ المعلمون والمعلمات، صباح أمس الأحد، مباشرة أعمالهم في منصة «مدرستي» واستلام الجداول الدراسية المؤقتة لبداية الفصل الدراسي الثاني إلى حين اعتماد وتوزيع الجداول الجديدة بعد الضوابط والتغيرات، التي أقرتها وزارة التعليم أمس الأول على سير العملية التعليمية في ظل جائحة كورونا

وفي غضون ذلك، أطلقت أعمال تسليم المقررات الدراسية للطلاب والطالبات في اليوم الأول من ‫الفصل الدراسي الثاني‬ افتراضيا وسط إجراءات صحية واحترازية، بمدارس البنين والبنات بمختلف مراحل التعليم العام.

وتفقد مدير عام تعليم المنطقة المكلف د.سامي العتيبي، والقيادات التعليمية بقطاعيها البنين والبنات سير انطلاق اليوم الأول، من خلال وقوفهم على الميدان التعليمي بزيارة عدد من مدارس مدن ومحافظة المنطقة ومتابعتهم لعمليات خطة سير توزيع المقررات الدراسية.

وأشار المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، إلى تنفيذ 14 مكتبا للتعليم في المنطقة الشرقية والمدارس التابعة لها، خطة توزيع المقررات الدراسية على الطلاب وأولياء أمورهم والتي تم تغليفها وفقا للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية، وتم إبلاغ أولياء الأمور والطلاب بالمواعيد عبر الرسائل النصية ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدرسة لاستلام الكتب، والتي تزامن معها وضع كل مدرسة ملصقات أرضية تحدد مسارات كل ولي أمر أو طالب مع وضع حواجز لتنظيم طابور الانتظار بما يضمن التباعد بين كل شخصين بما لا يقل عن مترين، فضلا عن إلزام منسوبي المدارس والطلاب وأولياء الأمور بارتداء الكمامة طوال الوقت، تزامنا مع فحص الحرارة، ووصولا لتوفير معقمات الأيدي في مداخل المدرسة وعلى طاولات توزيع الكتب.

وتستمر إدارة تعليم الشرقية طوال الأسبوع الأول في توزيع المقررات الدراسية على 428 ألف طالب وطالبة افتراضيا في 1819 مدرسة بإشراف 30 ألف معلم ومعلمة بالمنطقة، في ظل تنفيذ 14 مكتبا للتعليم في المنطقة الشرقية ومدارسها خطة توزيع الكتب الدراسية على الطلاب وأولياء أمورهم وفقا للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية.

وأكدت وزارة التعليم على جميع مراحل التعليم العام بالمملكة استمرارية الدراسة عن بعد عبر منصة «مدرستي» مع بداية الفصل الدراسي الثاني، على أن يعاد تقييم الوضع بشكل كامل بعد مضي 10 أسابيع لتحديد وضع الدراسة لبقية الفصل وفقا للمتغيرات والمستجدات في ظل جائحة كورونا.

وأوضحت الوزارة آلية العودة للدراسة للفصل الدراسي الثاني حيث يبدأ اليوم الدراسي عن بعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية من الساعة التاسعة صباحا، وللمرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة عصرا، وتكون الدراسة في التعليم الجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن بعد للمقررات النظرية، وحضوريا للمقررات العملية والتدريبية، وفقا لصلاحيات الجهات والمجالس المعنية، مع اتخاذ جميع الاحترازات والبروتوكولات الصحية المبلغة من وزارة الصحة.