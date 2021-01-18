ضبط مقهى في الرياض يقدم الشيشة لزبائنه في الخفاء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

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ضبطت أمانة منطقة الرياض، أمس الأحد، مقهى يخالف التعليمات الصادرة بشأن منع تقديم الشيشة للزبائن، ويقوم بفتح أبوابه الخلفية للزبائن في الخفاء.

مداهمة المقهى:

وبين مقطع فيديو نشرته الأمانة، عبر حسابها بموقع تويتر، لحظة مداهمة الموقع، حيث تم إغلاقه ومصادرة المواد المحظورة واستدعاء المالك لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.

ويأتي ذلك ضمن جهود أمانة الرياض في رصد المخالفات المتعلقة بالتدابير الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا بالمملكة، بالتعاون مع الجهات الأمنية والرقابية المختصة.

الرياض تتصدر إصابات كورونا:

ويأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه وزارة الصحة أمس الأحد عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم، والتي بلغت (176) حالة، حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ الرياض 62، مكة المكرمة 34، المنطقة الشرقية 32، المدينة المنورة 12، منطقة القصيم 11.



