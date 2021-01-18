الكويت تشهد مغادرة نحو 83 ألف مقيم بشكل نهائي في 3 أشهر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-18

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غادر نحو 83 ألف مقيم الكويت بشكل نهائي خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وبحسب صحيفة “القبس” الكويتية، كشف تقرير حديث عن سوق العمل في الربع الثالث من 2020 في الكويت عن مغادرة 83574 مقيمًا البلاد نهائيًّا، خلال الفترة من سبتمبر حتى ديسمبر 2020، وبذلك انخفضت أعداد المقيمين في سوق العمل إلى 1.5 مليون عامل.

الكويت وأرقام لـ3 أشهر:

وأكد التقرير أنه في غضون 3 أشهر جرى إنهاء عقود 2144 مقيمًا في الجهات الحكومية المختلفة، حيث لم تعد تشكل العمالة العاملة في الكويت أكثر من 29% من إجمالي المسجلين في القطاع الحكومي، البالغ عددهم 95173 عاملًا، منهم 65% في وزارتي التربية والصحة كمعلمين وطواقم طبية.

وسجل التقرير زيادة ملحوظة في أعداد العاملين في الكويت في مختلف قطاعات الأعمال بلغت 4248 شخصًا ليبلغ العدد الإجمالي بنهاية سبتمبر الماضي 400909 عاملين.

وأكد التقرير أن قطاع العمالة المنزلية في الكويت شهد انخفاضًا في أعداد العاملات المنزليات في غضون 3 أشهر بنحو 7385 عاملة، بينما دخل 382 رجلًا إلى هذا القطاع.

