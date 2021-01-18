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بهاء الحريري: نرفض الإساءة للسعودية وقيادتها وشعبها

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-18

بهاء الحريري: نرفض الإساءة للسعودية وقيادتها وشعبها

أكد أنه تربط لبنان والمملكة علاقات متينة منذ سنوات طويلة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن رجل الأعمال اللبناني بهاء الحريري، أن مركز رفيق الحريري ومبادرات الشرق الأوسط قام بسحب مقالٍ من حسابه عبر “تويتر” كان قد أعده مركز أتلانتك؛ وذلك لأن الاتفاق بين المركزين ينص على عدم نشر أي مقالات تخص الشؤون .

علاقات متينة بين البلدين: 

وقال بهاء الحريري في بيان: “نشيد بقيادة المملكة العربية السعودية وشعبها وقيادتها التي تربطنا بها علاقات متينة منذ سنوات طويلة، ونرفض أي إساءة لها من أي جهة كانت”.


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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