شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المدينة: انحسار كورونا نتيجة العمل الاحترافي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دشن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس، مركز لقاحات كورونا بمركز نجود الطبي المجاور لمستشفى الملك فهد العام، بحضور نائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل. وتلقى أمير المدينة المنورة ونائبه، الجرعة الأولى من لقاح كورونا، معلناً تدشين حملة التطعيم باللقاح في المدينة المنورة. وثمّن الأمير فيصل بن سلمان، الجهود الكبيرة التي أولتها القيادة الرشيدة في التعامل مع هذه الجائحة، التي ساهمت في الحد من انتشار الفايروس، وأن ما نراه اليوم من انحسار ملحوظ، يأتي نتيجة الأعمال الاحترافية التي انتهجتها الجهات المختصة في التعامل مع هذه الجائحة العالمية، داعياً المواطنين والمقيمين إلى المبادرة في التسجيل للحصول على هذا اللقاح الذي توفره وزارة الصحة مجاناً للجميع.

وجهزت وزارة الصحة مركز نجود الطبي بالمدينة المنورة، ليكون مقراً لحملة التطعيم ضد كورونا، لتوفر جميع الخدمات الأساسية فيه، فهو مصمم بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة من خلال تجهيز 10 أجنحة في كل جناح 5 محطات تطعيم، وجناحين للحالات الطارئة، بإجمالي 50 محطة تطعيم تديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة.