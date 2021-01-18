12 موقعا تحول جبل قارة إلى وجهة عالمية

كشف رئيس اللجنة التنفيذية للأحساء للسياحة والترفيه المهندس مشاري الجبر لـ«دوت الخليج»، عن مشروع تطويري سياحي جديد في مشروع أرض الحضارات بجبل القارة في قلب واحة الأحساء الزراعية، موضحاً أن التصاميم النهائية للمشروع قيد الاستكمال خلال الـ4 أشهر المقبلة، وترك ز على تحويل موقع الجبل إلى موقع ووجهة سياحية عالمية، مع مراعاة اشتراطات تسجيل واحة الأحساء في لائحة التراث العالمي الإنساني في اليونيسكو، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانة الأحساء.

ألعاب جبلية

أبان الجبر، أنه تم التعاقد مع بيت خبرة عالمي متخصص في تصاميم المواقع الترفيهية والسياحية، لإعداد التصاميم الفنية والهندسية للمشروع، وتشتمل التصاميم على أكثر من 12 موقع جذب سياحيا وترفيهيا إضافية في الجبل، بينها «موقع رياضي، ركن لاستخدامات التقنيات الحديثة في الترفيه، ساحة مطورة، استحداث مغارة، ساحة علوية لأغراض التصوير، ألعاب رياضية جبلية». وأضاف أن هناك برامج ترفيهية عديدة، سيتم البدء في تنفيذها خلال الأيام المقبلة داخل الجبل، من بينها: «كشتة حساوية، تنفيذ جلسات خاصة لمنظمي الرحلات، تنفيذ بعض الجلسات المتنوعة على غرار بعض المواقع السياحية في محافظة العلا»، لافتاً إلى أن الأحساء واحدة من بين أبرز الوجهات السياحية في المملكة.

متنزه المشقر

أكد الجبر أن العمل التطويري في متنزه المشقر مستمر بشكل يومي منذ افتتاحه في نوفمبر الماضي، ويشهد تدفقاً كبيراً من الزوار والسائحين من داخل الأحساء وخارجها، مشيراً إلى أن المتنزه سيشهد توقيع عقود مع مجموعة مستثمرين لتنفيذ ساحة للألعاب الرياضية الترفيهية، وبحيرة مضيئة، وكافيهات على غرار المقاهي المتطورة في أوروبا، بحيرة مائية مع شلال مائي، حدائق ذات حضارات وطوابع مختلفة، بيت طيور، ألعاب إلكترونية، ألعاب واقع افتراضي، مشاريع زراعية متنوعة، مؤكداً أن المتنزه، سيشهد تغيراً كبيراً خلال 2021 على المستويين في البنية التحتية، ونقاط الجذب الترفيهي في المشروع، وتنفيذ برامج «عروض» حية ومباشرة على المسرح طوال العام، أسوة بما هو متوفر في المتنزهات العالمية الشهيرة. وقال إن عنصر الجذب البصري، تحقق في جميع أرجاء المتنزه، ويبلغ إجمالي المزروعات أكثر من 100 ألف شجرة وشتلة زراعية متعددة الأشكال والألوان، وجرى تجهيز الساحة الكبرى بـ6 آلاف متر مربع بكافة التجهيزات. ورصدت «دوت الخليج» نهاية أسبوع إجازة منتصف العام، توافد 52 حافلة كبيرة سعة 50 راكبا من خارج الأحساء إلى عدد من المواقع السياحية الرئيسية في الأحساء، وهي: «سوق القيصرية التاريخي في وسط الهفوف التاريخي، ومدينة جواثا السياحية في شمال شرق الواحة، وجبل القارة، ومتنزه مشروع المشقر، وأسواق القرية في مدينة المبرز».

مواقع سياحية في الواحة

سوق القيصرية التاريخي

مدينة جواثا السياحية

جبل القارة

متنزه مشروع المشقر

أسواق القرية