أمير المدينة يدشن مركز لقاحات كورونا

دشن أمير المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس، مركز لقاحات كورونا بالمنطقة، وذلك بمركز نجود الطبي المجاور لمستشفى الملك فهد العام.

وتلقى أمير المنطقة، ونائبه، الجرعة الأولى من لقاح كورونا، إعلاناً عن بدء حملة التطعيم بلقاح كورونا في المنطقة،

وأوضح المدير التنفيذي لمركز نجود الطبي محمد الراوي أن مركز التطعيم، كان يستقبل الحالات المصابة بكورونا ولكن تم تحويله بعد انخفاض الحالات بشكل كبير.

وأضاف قائلا: «سنبدأ تدريجيا في زيادة عدد المتطعمين من 200 شخص إلى أن نصل إلى 3000 في اليوم، وسيكون بدء العمل من الساعة 10 صباحا وحتى 6 مساء، ومن المتوقع أن تزيد ساعات العمل في المركز من 8 ساعات إلى 16 ساعة».

يُذكر أن مركز نجود الطبي بالمدينة المنورة، تم تجهيزه ليكون مقراً لحملة التطعيم ضد كورونا، لتوفير جميع الخدمات الأساسية فيه، فهو مصمم بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة من خلال تجهيز 10 أجنحة في كل جناح (5 محطات تطعيم) وجناحين للحالات الطارئة بإجمالي 50 محطة تطعيم تديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة.