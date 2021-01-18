باحثو ووهان أصيبوا بالفيروس قبل ظهوره

كشف تقرير نشر في صحيفة الديلى ميل البريطانية، أن الولايات المتحدة الأمريكية أشارت بأصابع الاتهام للمختبر الصيني، الذي شهد انطلاق جائحة كورونا العالمية، حيث تزعم الولايات المتحدة أن الباحثين في المعهد الموجود في ووهان الصينية قد أصيبوا بالفيروس التاجي، قبل ظهوره بأسابيع بالمدينة الصينية.

الترويج لنظريات

كشف التقرير أن الولايات المتحدة تتهم الصين بأنها تروج للعديد من النظريات الوهمية، التي تفيد بأن جائحة كورونا نشأت خارج البلاد، بينما تتهم التقارير الأمريكية المدينة الصينية بأنها المصدر الرئيسى لانتشار الفيروس عالميا. يأتي ذلك بالتزامن مع وصول وفد منظمة الصحة العالمية منذ أيام إلى مدينة ووهان الصينية لاستكمال التحقيقات، حول كيفية انتشار الوباء العالمى، ومدى تورط الصين في ظهوره.

دول مسؤولة

في حين أعلن عالم صيني بارز في تصريح لصحيفة جلوبال تايمز، أنه من المحتمل أن تكون هناك دول أخرى مسؤولة عن تفشي كوفيد19 قبل ووهان.

الجيش الأمريكي والفيروس

في مارس من العام الماضي، غرد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان على تويتر، بمقترحات أن الجيش الأمريكي ربما يكون قد أدخل الفيروس، عندما تنافست قواته في الألعاب العسكرية العالمية في ووهان في أكتوبر 2019. كما علق علماء صينيون أن الفيروس ربما نشأ في الهند في صيف عام 2019، كما زعموا أيضا أن الفيروس ربما تم إدخاله إلى الصين في اللحوم المجمدة المستوردة من أستراليا.