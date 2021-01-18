السعودية اليوم / تونس تسجل 2859 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واس

سجلت تونس 2859 إصابة جديدة بفيروس

وذكر بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 180 ألفا و 90 إصابة، فيما بلغ مجموع الوفيات 5 آلاف و 692 وفاة.

// انتهى //

23:39ت م

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تونس 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واسسجلت تونس 2859 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 76 وفاة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكر بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 180 ألفا و 90 إصابة، فيما بلغ مجموع الوفيات 5 آلاف و 692 وفاة.// انتهى //23:39ت م0161

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