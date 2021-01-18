السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض يتلقى لقاح كورونا ويتفقد مركز استقبال المتقدمين على اللقاح



الرياض 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الجرعة الأولى من لقاح

كما تفقد سمو أمير منطقة الرياض يرافقه وزير الصحة مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض المجهز لاستقبال المتقدمين لأخذ اللقاح واطلع سموه على التجهيزات الطبية العالية المستوى التي يحتويها وآلية استقبال المواطنين والمقيمين.

ورفع الأمير فيصل بن بندر الشكر باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على مايحظى به المواطن والمقيم من رعاية واهتمام كريم في أمنه الصحي

وما تقدمه وزارة الصحة من احترافية تبلغ أعلى المستويات والمنافسة عالمياً في تقديم الخدمة الطبية مقدماً شكره لوزير الصحة وأبطال الصحة كافة الذين نفاخر بهم دوماً.

// انتهى //

23:37ت م

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الرياض 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واستلقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الجرعة الأولى من لقاح كورونا بحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.كما تفقد سمو أمير منطقة الرياض يرافقه وزير الصحة مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض المجهز لاستقبال المتقدمين لأخذ اللقاح واطلع سموه على التجهيزات الطبية العالية المستوى التي يحتويها وآلية استقبال المواطنين والمقيمين.ورفع الأمير فيصل بن بندر الشكر باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على مايحظى به المواطن والمقيم من رعاية واهتمام كريم في أمنه الصحيوما تقدمه وزارة الصحة من احترافية تبلغ أعلى المستويات والمنافسة عالمياً في تقديم الخدمة الطبية مقدماً شكره لوزير الصحة وأبطال الصحة كافة الذين نفاخر بهم دوماً.// انتهى //23:37ت م0160

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