

روما 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واس

سجلت إيطاليا 12545 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية إلى أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 2.38 مليون إصابة , فيما وصل مجموع الوفيات إلى 82177 حالة وفاة .

// انتهى //

22:09ت م

0154



روما 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واسسجلت إيطاليا 12545 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) ,و377 حالة وفاة , خلال الساعات الـ24 الماضية .وأشارت وزارة الصحة الإيطالية إلى أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 2.38 مليون إصابة , فيما وصل مجموع الوفيات إلى 82177 حالة وفاة .// انتهى //22:09ت م0154

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 12545 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.