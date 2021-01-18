شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تدريبي لتربية النحل في عسير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، بالتعاون مع جامعة الملك خالد اليوم، البرنامج التدريبي المتكامل لتربية النحل، وذلك بالتزامن مع انطلاق البرنامج في مختلف مناطق المملكة.

ويستهدف البرنامج أكثر من 1500 متدرب ومتدربة وسيستمر لمدة 3 أشهر. ويهدف البرنامج لتأهيل الشباب للعمل في صناعة تربية النحل، وتقديم الدعم المادي والمعنوي والمتمثل في تسهيل قروض من صندوق التنمية الزراعية، وتقديم 30 خلية من السلالة المحلية أو ما يعادلها من المشاريع الأخرى في مجال تربية النحل، إضافة إلى الدعم الفني للخريجين من البرنامج التدريبي والذي سيقوم به نخبة من الخبراء المحليين والدوليين.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله الويمني إن الوزارة وضعت خطة تأهيلية لتعزيز وبناء قدرات المتقدمين من الشباب والشابات في مجالات تربية النحل وتصنيع وتسويق منتجاته، مشيراً إلى أن البرنامج يشمل 3 أقسام هي برنامج تربية النحل، والبرامج التخصصية في تربية النحل، إضافة إلى برامج التنمية البشرية وريادة الأعمال والتسويق، وسيحصل المتدرب على شهادة معتمدة من الوزارة، إضافة إلى أحقيته في المشاركة في المعارض المحلية والدولية التي ستقام لاحقاً.