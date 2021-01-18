شكرا لقرائتكم خبر عن فندق وريزيدنس جراند حياة الخبر يشرّع أبوابه جالباً التجارب الفندقية الفاخرة إلى قلب الشرق الأوسط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت مجموعة حياة للفنادق (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز H) اليوم عن افتتاح فندق وريزيدنس جراند حياة الخبر في المملكة العربية السعودية، وهو أول فندق للعلامة في المملكة. يقع الفندق الفاخر المؤلّف من 368 وحدة فندقية بما فيها 54 شقة فندقية في قلب مدينة الخبر، والتي تعد مركز الأعمال والتجارة في المملكة، ويتّصل الفندق بجسر يمتد إلى الراشد مول. فندق وريزيدنس جراند حياة الخبر هو سادس فندق يحمل علامة حياة الفندقية في المملكة العربية السعودية، وخامس فندق لعلامة جراند حياة في الشرق الأوسط، ما يجعل هذا الافتتاح خطوة مهمة في استراتيجية مجموعة حياة التوسعية في المنطقة. وتعكس وجهة الإقامة هذه تصميمًا جريئًا وحيويًا وتشكّل مقصدًا مثاليًا لجميع الضيوف من رجال الأعمال والسياح الذين يتطلعون للاحتفاء باللحظات المهمة.

وبما أن المملكة العربية السعودية تعتبر إحدى الوجهات السياحية الأسرع نموًا في العالم، تم افتتاح فندق وريزيدنس جراند حياة الخبر في مساهمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تسعى جاهدة لجذب المسافرين الدوليين إلى المنطقة. ومن هنا يأتي موقع الفندق الفريد، في مركز الأعمال والترفيه في المدينة، موفرًا للضيوف أماكن إقامة فاخرة.

وفي هذا السياق، علّق نزار وشاح المدير العام لفندق وريزيدنس جراند حياة الخبر: «لا يسعنا التعبير عن مدى سعادتنا بافتتاح أول فندق لعلامة جراند حياة في المملكة العربية السعودية اليوم، نحن نتطلع إلى الترحيب بالضيوف الذين يسعون لقضاء أروع اللحظات في هذه الوجهة الاستثنائية. لا شك أن فندق وريزيدنس جراند حياة الخبر هو الوجهة المثالية لهم إذ يحتفي بالضيوف بطرق تتجاوز كل التوقعات إن كان من خلال تقديم أرقى أطباق الطعام أو الخدمات الفندقية الفاخرة أو من خلال التصميمات المبهرة».

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم افتتاح الفندق على مراحل، بدءًا من 120 غرفة وجناح بالإضافة إلى 20 شقة فندقية. وتشمل المرحلة الأولى افتتاح خدمات الضيافة على مدار اليوم، وصالة الردهة، وقاعات الحفلات، ومركز اللياقة البدنية، والنادي الصحي. ومن المتوقع افتتاح غرف الضيوف المتبقية إلى جانب مطعمي روزالي وساكانا هاوس في المرحلة الثانية في فبراير 2021. وستشهد المرحلة الثالثة والأخيرة افتتاح الشقق الفندقية المتبقية في مارس 2021.

غرف الضيوف

يضم فندق وريزيدنس جراند حياة الخبر 368 وحدة فندقية عصرية، تشمل 45 جناحًا رحبًا و54 شقة فندقية. يملأ ضوء النهار كافة الغرف التي تتميز بتصميمات داخلية فاخرة وإطلالات ساحرة عبر المدينة. كذلك، تتيح الغرف للضيوف ترف الاستمتاع بوسائل الراحة المنزلية، بما فيها تلفزيون بشاشة مسطحة وخدمة الإنترنت عالية السرعة المجانية ومكتب للعمل وسرير حياة جراند وحمامات فاخرة. كما تتيح جميع الأجنحة إمكانية الدخول الحصري إلى نادي جراند الذي يقدم أشهر الأطباق طوال اليوم ضمن أجواء راقية ومريحة وخدمة استثنائية. هذا وسيكون للضيوف الباحثين عن رحابة المساحة موعد مع الجناح الدبلوماسي الذي تبلغ مساحته 1.485 قدم مربع (138 مترًا مربعًا)، ويضم غرفة معيشة منفصلة ومنطقة لتناول الطعام ومطبخًا صغيرًا.

تناول الطعام

يدعو فندق وريزيدنس جراند حياة الخبر الضيوف لتجربة أروع المطاعم التي تقدّم طيفًا من الأطباق العربية والأوروبية والآسيوية. يضم فندق وريزيدنس جراند حياة الخبر مجموعة متنوعة من وجهات تناول الطعام، بدءًا من تلك المصممة بأصالة وتلك التي تتميز بالديكورات المبهرة والقطع الفنية الراقية، وصولاً إلى التجارب التي تحبس الأنفاس من خلال عروض المطبخ المباشر.

• أسمهان، هو مطعم الفندق المميز الذي يقدم المأكولات الشرق أوسطية والعربية التقليدية بذوق رفيع ومكونات محلية المصدر، ويدعو الضيوف إلى التلذذ بأفضل النكهات الإقليمية يوميًا على الفطور والغداء والعشاء.

• روزالي، هو مطعم فرنسي أنيق وفاخر لن يخيّب توقعات رواده مع خيارات متنوعة من الحلويات والخبز الطازج والكرواسون والكعك ومختلف أصناف السندويشات والقهوة والشاي. كذلك، يقدم خيار الوجبات الجاهزة. يقع بالقرب من مدخل المركز التجاري، وهو الوجهة الأفضل بعد عناء يوم كامل من التسوق.

• ساكانا هاوس، هو مطعم آسيوي يقدّم شرائح اللحم والمأكولات البحرية بلمسة سحرية، يتميز بتقديم النكهات الجريئة من مختلف أنحاء آسيا.

• جرانديير، ردهة محاطة بالفنون المعمارية المترفة والقطع الفنية المتنوعة، تستقبل عشاق السهر وهواة الترفيه على مدار 24 ساعة للقاءات العمل غير الرسمية أو التجمعات مع الأصدقاء، وتقدم الوجهة مجموعة مختارة من الوجبات الخفيفة والمشروبات بما في ذلك القهوة العربية الغنية الطازجة والشاي والتمور المحلية.

الاجتماعات

ترسي الهندسة المعمارية والتصميم المذهل لفندق وريزيدنس جراند حياة الخبر الأجواء المثالية للاجتماعات والفعاليات والمؤتمرات وحفلات الزفاف الاستثنائية التي تعكس ضوء النهار الطبيعي على مساحة 25.000 قدم مربع (2.300 متر مربع) مخصصة للفعاليات. وتعدّ قاعة الاحتفالات الكبرى، التي تبلغ مساحتها أكثر من 11.000 قدم مربع (1.050 متر مربع)، إحدى أكبر وأروع القاعات في البلاد وتتسع لما يصل إلى 1.400 ضيف. كذلك، يتوفر فريق من منظمي الفعاليات الموهوبين والخبراء في خدمات تقديم الطعام لمساعدة الضيوف في كل مناسبة تخصّهم.

الرفاهية

يضم فندق وريزيدنس جراند حياة الخبر النادي الصحي والرياضي نيرفانا، وهو وجهة رائدة للياقة البدنية وجلسات التدليك وعلاجات الجسم، كل ذلك ضمن أجواء مترفة ومريحة في 6 غرف علاجية للنساء و4 غرف للرجال. نيرفانا هو أيضًا مركز لياقة بدنية مجهز بالكامل بأحدث معدات الأوزان وتمارين الكارديو، بالإضافة إلى مياه الشرب والفاكهة والمناشف الباردة المجانية. كذلك، يضم المكان مسبحين منفصلين للرجال والنساء يتميزان بالإضاءة الساحرة وأسرّة الاسترخاء كما يقدم الوجبات الخفيفة. بالإضافة إلى ذلك، بإمكان الضيوف الاسترخاء في حوض الجاكوزي والساونا وغرفة البخار والحمام المغربي أو قضاء الوقت في ملعب الاسكواش.

ينضم فندق وريزيدنس جراند حياة الخبر إلى مجموعة من 5 فنادق في المملكة العربية السعودية تحمل علامة حياة، بما في ذلك بارك حياة جدة مارينا - نادي وسبا، وجبل عمر حياة ريجنسي مكة، وحياة ريجنسي الرياض العليا، وحياة بلايس الرياض السليمانية، وحياة هاوس جدة شارع صاري.

بهدف أسمى ينطوي تحت الرعاية الشاملة، تعزز حياة الالتزام العالمي بالرعاية والنظافة متعدد المستويات بهدف سلامة وراحة بال الزملاء والضيوف. للمزيد من المعلومات حول التزام حياة يرجى زيارة الرابط التالي: hyatt.com/care-and-cleanliness.

للمزيد من المعلومات حول الفندق، يرجى زيارة www.grandhyattalkhobar.com.

برنامج الولاء «وورلد أوف حياة» يعطي الأعضاء 500 سبب للإقامة في أماكن جديدة

لتزويد أعضاء وورلد أوف حياة بمزيد من المكافآت، يقدم البرنامج للأعضاء فرصة لكسب 500 نقطة إضافية مقابل الليالي المؤهلة في فندق وريزيدنس جراند حياة الخبر حتى 30 أبريل 2021، وذلك في إطار العرض الخاص بالأعضاء الجدد من وورلد أوف حياة.

يمكن الاطلاع على الفنادق المشاركة وفترات الإقامة المعروضة على موقع worldofhyatt.com/newhotelbonus. التسجيل غير إلزامي، وبإمكان الأعضاء كسب النقاط علاوة على عروض أخرى.

الشروط والأحكام

يسري العرض على 500 نقطة إضافية «Bonus Points» لكل ليلة مؤهلة يقيمها أعضاء برنامج الولاء «وورلد أوف حياة» خلال فترة العروض في المنتجعات والفنادق المشاركة. يسري العرض في الفنادق والمنتجعات المشاركة على الإقامات التي يتم تسجيل المغادرة فيها خلال فترة العرض في الفندق. لمعرفة فترة عرض كل فندق، تفضلوا بزيارة worldofhyatt.com/newhotelbonus. للاستفادة من هذا العرض، يجب أن يكون الضيوف من أعضاء وورلد أوف حياة في وقت الحجز والإقامة. كذلك، يجب أن يقيموا في أحد الفنادق المشاركة على أن يسجلوا مغادرتهم خلال فترة عرض الفندق، وأن يقدموا رقم عضوية وورلد أوف حياة الخاص بهم عند تسجيل الوصول، وإما دفع سعر مؤهل أو طلب جائزة إقامة لليلة مجانًا. يتم تحديد «السعر المؤهل» من «السعر غير المؤهل» في شروط وأحكام وورلد أوف حياة (المعروضة على worldofhyatt.com/terms). بإمكان كل عضو كسب نقطة واحدة إضافية فقط لكل إقامة بغض النظر عن عدد الغرف التي يحجزها. يسري العرض على الغرفة التي يقيم بها العضو فقط. تعتبر الإقامة لليلتين متتاليتين أو أكثر في الفندق نفسه إقامة واحدة. جميع النقاط الممنوحة بموجب هذا العرض هي نقاط إضافية «Bonus Points». يخضع هذا العرض للشروط والأحكام الكاملة لبرنامج وورلد أوف حياة. يُرجى الانتظار من 3 إلى 4 أسابيع بعد قضاء الإقامة ليتم احتساب النقاط الإضافية في حسابكم. للانضمام إلى وورلد أوف حياة، قوموا بزيارة worldofhyatt.com. سيتم احتساب الليالي المؤهلة تلقائيًا عند تقديم رقم العضوية في وورلد أوف حياة لدى تسجيل الوصول. تم تخصيص عدد محدود من الغرف لهذا العرض؛ تتم الحجوزات بحسب توافر الغرف. العرض غير صالح عند الحجز للمجموعات أو المؤتمرات أو العروض الترويجية الأخرى أو حزم الرحلات أو برامج الأسعار الخاصة. قد يتم تطبيق فترات حظر العروض في الفترات الموسمية أو الفعاليات الخاصة، وتطبق قوانين الوصول / المغادرة الاعتيادية. تحتفظ حياة بالحق في تعديل أو سحب هذا العرض في أي وقت دون إشعار مسبق. العلامات التجارية حياة®️ ووورلد أوف حياة®️ والعلامات ذات الصلة هي علامات شركة حياة أو الشركات التابعة لها. ©️ 2021 شركة حياة. جميع الحقوق محفوظة.

يستخدم مصطلح «حياة» في هذا الإصدار للإشارة إلى «مجموعة حياة للفنادق» و / أو إحدى الشركات التابعة لها.

نبذة عن جراند حياة

تجعل فنادق جراند حياة أحلام السفر واقعاً في جميع أنحاء العالم، من خلال الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة واللحظات الرائعة. تقع فنادق جراند حياة عند ملتقى مراكز الثقافة المحلية والأعمال الدولية في أكبر المدن والوجهات، وكل فندق مصمم بشكل ساحر ليكون وجهة جذابة فريدة داخل الوجهة الكبيرة. تقدم فنادق جراند حياة خدمات رفيعة المستوى ترحّب بالضيوف وإقامة من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى طيف واسع من الامتيازات ضمن إطار تعدد الثقافات المتجلي في الهندسة المعمارية المذهلة والتصميم الجريء والحيوي. تتميز فنادق جراند حياة بمطاعم مبتكرة، ومنتجعات فاخرة، ومراكز للياقة البدنية وقاعات لرجال الأعمال والاجتماعات. للمزيد من المعلومات أو للحجز، يُرجى زيارة grandhyatt.com أو متابعة حسابات [email protected] على فيسبوك وإنستغرام، أو البحث عن الصور باستخدام هاشتاغ GrandHyatt#.

نبذة عن «مجموعة حياة للفنادق»:

يقع المقر الرئيسي لمجموعة حياة في شيكاجو في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تعتبر شركة رائدة في قطاع الضيافة، وتضم محفظتها 20 علامة فندقية مرموقة، وقد بلغ عدد فنادقها ومنتجعات العافية الشاملة التابعة لها اعتباراً من 30 سبتمبر 2020 ما يزيد على 950 فندقاً ضمن 67 دولة في 6 قارات. ويتجلى هدف المجموعة في تقديم العناية للآخرين ليكونوا دائماً بأفضل حال، وذلك بالشكل الذي يعزز من مكانة الشركة ويساعدها على النمو والنجاح، فضلاً عن جهودها الرامية إلى استقطاب أهم الأسماء العاملة في القطاع والاحتفاظ بهم، وبناء علاقات جيدة مع الضيوف وابتكار قيمة مضافة للمساهمين. وتقوم الشركات التابعة لها بتطوير أو امتلاك أو إدارة أو تشغيل أو ترخيص أو تقديم الخدمات إلى الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية الشهيرة ووجهات العطلات ومراكز اللياقة البدنية والعناية بالصحة، بما في ذلك العلامات الفندقية التالية: «بارك حياة»، «ميرافال»، «جراند حياة»، «أليلا»، «أنداز»، «ذا أنباوند كولكشن باي حياة»، «ديستينيشن»، «حياة ريجنسي»، «حياة»، «حياة زيفا»، «حياة زيلارا»، «تومبسون هوتيلز»، «حياة سنتريك»، «كابشن باي حياة»،«جوا دي فيفر»، «حياة هاوس»، «حياة بلايس»، «تومي»، «أوركوف» و«حياة ريزيدينس كلوب» كما وتدير المجموعة برنامج «وورلد أوف حياة» لولاء العملاء الذي يقدم للأعضاء فوائد حصرية مميزة. للمزيد من المعلومات حول «مجموعة حياة للفنادق»، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني www.hyatt.com.

البيانات التطلعية:

لا تُعد البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي حقائق تاريخية، بل هي بيانات استشراف بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وبالتالي، قد تختلف نتائجنا الفعلية أو أداؤنا أو إنجازاتنا العملية عن تلك المعبر عنها أو المتضمنة في البيانات التطلعية. في بعض الحالات، يمكن أن نعبّر عن البيانات التطلعية باستخدام مصطلحات مثل «يمكن» و«نتوقع» و«ننوي» و«نخطط» و«نسعى» و«نتنبأ» و«نعتقد» و«نقدر» و«محتمل» و«نواصل» و«من المرجح» و«سوف» و«قد» وغيرها من المصطلحات أو التعبيرات المماثلة المنفية منها. تستند هذه البيانات الاستشرافية على تقديرات وافتراضات تُعتبر معقولة ومنطقية بنظر إدارتنا، إلا أنها غير مؤكدة بطبيعتها. وتشمل العوامل التي قد تتسبب في اختلاف نتائجنا الفعلية أو أدائنا أو إنجازاتنا العملية اختلافاً جوهرياً عن التوقعات الحالية، من بين أمور أخرى، معدل ووتيرة الانتعاش الاقتصادي في أعقاب الانكماش؛ مستويات الإنفاق في قطاعات الأعمال والترفيه بالإضافة إلى ثقة المستهلك؛ انخفاض في التشغيل ومتوسط المعدل اليومي؛ الطبيعة الموسمية والدورية لشركات العقارات والضيافة؛ التغييرات في ترتيبات التوزيع، مثل وسائط الإنترنت خلال السفر؛ التغير في أذواق وتفضيلات عملائنا؛ الوضع المالي وعلاقاتنا مع مالكي العقارات من الطرف الثالث وأصحاب الامتيازات وشركاء الاستثمار في مجال الضيافة؛ العجز المحتمل لمالكي العقارات من الطرف الثالث أو أصحاب الامتيازات أو شركاء التنمية عن الوصول إلى رأس المال اللازم لتمويل الأعمال الحالية أو تنفيذ خططنا التنموية؛ المخاطر المرتبطة بعمليات الاستحواذ والتصرف المحتملة وتقديم مفاهيم جديدة خاصة بالعلامة التجارية؛ توقيت عمليات الاستحواذ والتصرف، وقدرتنا على دمج عمليات الاستحواذ المكتملة بنجاح مع العمليات الحالية؛ قدرتنا على تنفيذ استراتيجيتنا بنجاح لتوسيع أعمالنا في مجال الإدارة والامتياز التجاري تزامناً مع تقليل قاعدة أصولنا العقارية ضمن الأطر الزمنية المستهدفة والقيم المتوقعة؛ التغييرات في البيئة التنافسية في مجالنا، من بينها اندماج الشركات والأسواق التي نعمل فيها؛ قدرتنا على تطوير برنامج الولاء الفندقي «عالم حياة» بنجاح؛ الحوادث الإلكترونية وفشل تكنولوجيا المعلومات؛ وغيرها من المخاطر التي تمت مناقشتها في تقارير الشركة المودعة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ومن بينها تقريرنا السنوي (10 كاي) (10-K)، الذي تتوفر عنه الملفات في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. قد لا تكون هذه الأمور العوامل المهمة الكاملة التي يمكن أن تتسبب في اختلاف نتائجنا أو أدائنا أو إنجازاتنا الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المعبر عنها أو المضمنة في أي من بياناتنا الاستشرافية. وننصحكم بعدم الاعتماد بشكل كلي على هذه البيانات الاستشرافية، والتي تم إنجازها اعتباراً من تاريخ هذا البيان الصحفي. ونخلي مسؤوليتنا من أي التزام بتحديث البيانات الاستشرافية بشكل علني لتعكس النتائج الفعلية أو المعلومات الجديدة أو الأحداث المستقبلية أو التغييرات في الافتراضات أو غيرها من العوامل التي قد تؤثر على هذه البيانات إلا بالحد المطلوب بموجب القانون المعمول به. وإذا قمنا بتحديث بيان أو أكثر من البيانات الاستشرافية فلا يجب استخلاص أي استنتاج يفيد بعزمنا إجراء تحديثات إضافية فيما يتعلق بتلك البيانات الاستشرافية أو غيرها.