شكرا لقرائتكم خبر عن جازان: إصابة 3 مدنيين بشظايا مقذوف عسكري حوثي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صرّح نائب المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم محمد بن حسن آل صمغان بأن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة العارضة بمنطقة جازان، وعلى الفور تم الانتقال للموقع ومباشرة الحادثة، وقد نتج عنها إصابة 3 مدنيين (رجل وطفلان) بإصابات مختلفة نتيجة تطاير الشظايا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، منهم حالة واحدة حرجة، وحالتان مستقرتان، وتسببت الشظايا أيضاً في تضرر مركبة مدنية كانت في الموقع، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.