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وزير العدل يشدد على أهمية سرعة إنجاز القضايا واختصار الإجراءات

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-18

وزير العدل يشدد على أهمية سرعة إنجاز القضايا واختصار الإجراءات

زار محاكم الاستئناف والعمالية والأحوال الشخصية في جدة

متابعات الخليج 365 - جدة

زار وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، محاكم الاستئناف والعمالية والأحوال الشخصية بمحافظة جدة.

تشديدات من وزير العدل: 

وشدد وزير العدل على أهمية سرعة إنجاز القضايا، وخدمة المستفيدين، وتيسير الإجراءات واختصارها؛ لتحقيق العدالة الناجزة.

وزير العدل يشدد على أهمية سرعة إنجاز القضايا واختصار الإجراءات وزير العدل يشدد على أهمية سرعة إنجاز القضايا واختصار الإجراءات 3 وزير العدل يشدد على أهمية سرعة إنجاز القضايا واختصار الإجراءات 5

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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