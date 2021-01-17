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شكرا لقرائتكم وزير العدل يشدد على أهمية سرعة إنجاز القضايا واختصار الإجراءات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-18
وزير العدل يشدد على أهمية سرعة إنجاز القضايا واختصار الإجراءات
زار محاكم الاستئناف والعمالية والأحوال الشخصية في جدة
متابعات الخليج 365 - جدة
زار وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، محاكم الاستئناف والعمالية والأحوال الشخصية بمحافظة جدة.
تشديدات من وزير العدل:
وشدد وزير العدل على أهمية سرعة إنجاز القضايا، وخدمة المستفيدين، وتيسير الإجراءات واختصارها؛ لتحقيق العدالة الناجزة.