الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-18

وزير العدل يشدد على أهمية سرعة إنجاز القضايا واختصار الإجراءات

متابعات الخليج 365 - جدة

زار وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، محاكم الاستئناف والعمالية والأحوال الشخصية بمحافظة جدة.

تشديدات من وزير العدل:

وشدد وزير العدل على أهمية سرعة إنجاز القضايا، وخدمة المستفيدين، وتيسير الإجراءات واختصارها؛ لتحقيق العدالة الناجزة.



