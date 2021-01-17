الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-18

جامعة الأميرة نورة تطلق برنامجًا تدريبيًّا للطالبات في مجال التجميل

متابعات الخليج 365 - واس

العناوين الفرعية

أطلقت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، برنامجا تدريبيا مهنيا في مجال التجميل بالشراكة مع شركة عالمية في قطاع منتجات وخدمات التجميل.

ويقوم البرنامج بتدريب الفتيات وتأهيلهن كخبيرات تجميل، ضمن تمكينهن في المجال المهني، ودعمهن في إنشاء وتطوير المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة، ومنحهن فرصة إعادة رسم مسيرتهن المهنية واستلهام الفرص من خلال التعليم والتدريب.

برنامج لمدة 6 أشهر:

ويتضمن البرنامج الذي يستمر التسجيل فيه حتى الأسبوع المقبل، ثماني وحدات تدريبية شاملة، بصيغة منهجية منظمة لمدة ستة أشهر، وذلك بمقر التدريب في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، والتدريب الميداني لمدة شهر في الصالونات المحلية.

وتُقسم الدورة إلى (400) ساعة من الدروس النظرية والتطبيقية، بالإضافة إلى (112) ساعة من التدريب التطبيقي لاكتساب أفضل الخبرات في هذا المجال.

التسجيل في برنامج جامعة الأميرة نورة:

وقالت عميدة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتورة لطيفة بنت حمد آل فريان، إنه انطلاقاً من دور العمادة لتمكين المرأة وزيادة مساهمتها في سوق العمل، عملت على استحداث البرنامج بالتعاون مع شركة عالمية متخصصة بمنتجات وخدمات التجميل؛ بهدف اكساب المتدربات المهارات اللازمة لوظائف المستقبل، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%.

يُشار إلى أنّ عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، تتيح التسجيل في البرنامج عبر الرابط : هنا.

