أمير الرياض: هذا سبب تأخري في تلقي لقاح كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

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قال أمير الرياض، الأمير فيصل بن بندر: إنه تأخر في تلقي لقاح كورونا المستجد لأنه سبق وأُصيب بالفيروس؛ ولذلك نصحه الأطباء بأن يؤخر موعد تلقيه.

جاء ذلك بحسب تصريحات الأمير فيصل بن بندر إلى قناة الإخبارية، مساء اليوم الأحد، عقب تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

أمير الرياض يتلقى اللقاح:

وتلقى أمير الرياض فيصل بن بندر، اليوم الأحد، الجرعة الأولى من لقاح كورونا المستجد في أحد المراكز الصحية المتخصصة.

لقاح كورونا في السعودية

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا ابتداءً من يوم الثلاثاء 15/ 12/ 2020، وذلك لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك عبر تطبيق “صحتي”.

وأكدت الصحة مأمونية وفاعلية اللقاح؛ نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن جميع من أخذوا اللقاح لم تظهر عليهم أي أعراض غير متوقعة.

