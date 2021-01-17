موظفو تويتر يختبئون خوفًا من أنصار ترامب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-17

متابعات الخليج 365 - متابعة

تخوف موظفو تويتر من انتقام مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” أن بعض موظفي المنصة حولوا حساباتهم إلى حسابات خاصة، وأزالوا سيرهم الذاتية عبر الإنترنت بسبب مخاوف من احتمال استهدافهم من مؤيدي الرئيس.

وبالإضافة إلى ذلك، حصل بعض المديرين التنفيذيين في موقع التواصل على حراس شخصيين، حيث تأخذ الشركة في الاعتبار قرارها بحظر أحد أعلى أصواتها.

أزمة بين تويتر وترامب:

وقالت تويتر في بيانها: إن حساب ترامب realDonaldTrump علق بشكل دائم من تويتر في الثامن من يناير بسبب خطر المزيد من التحريض على العنف.

وقال الرئيس لمؤيديه في تجمع حاشد قبيل الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير: إنهم يجب عليهم إظهار القوة والقتال بقوة أكبر، وشجعهم على السير إلى مبنى الكابيتول.

وغرد ترامب أن نائب الرئيس (مايك بنس) Mike Pence لم يكن لديه الشجاعة لفعل ما كان يجب القيام به، وبعد ذلك- بينما كان الهجوم لا يزال مستمرًّا- غرد لمؤيديه.

ووقع أكثر من 300 موظف ضمن تويتر على عريضة داخلية تطالب بتعليق ترامب بشكل دائم، لكن وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، فقد كانت الشركة قد قررت في تلك المرحلة حظر الرئيس.

