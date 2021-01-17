فيديو.. فيصل بن بندر يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

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تلقى أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، اليوم الأحد، الجرعة الأولى من لقاح كورونا المستجد.

فيصل بن بندر يتلقى اللقاح:

ونشرت قناة الإخبارية، عبر حسابها بموقع تويتر، مقطع فيديو بين لحظة تلقي أمير الرياض الجرعة الأولى من اللقاح في أحد المراكز الصحية المتخصصة.

لقاح كورونا في السعودية

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا ابتداءً من يوم الثلاثاء 15/ 12/ 2020، وذلك لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك عبر تطبيق “صحتي”.

وأكدت الصحة مأمونية وفاعلية اللقاح؛ نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن جميع من أخذوا اللقاح لم تظهر عليهم أي أعراض غير متوقعة.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء أعلنت موافقتها على تسجيل لقاح كورونا من إنتاج فايزر-بيونتيك (Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine) في المملكة، بعد أن تقدمت شركة “فايزر” لطلب الموافقة على تسجيله، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه.

