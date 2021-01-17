شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تركي آل الشيخ يعلن افتتاح مشروع "أوايسيس الرياض" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، اليوم الأحد، افتتاح مشروع "أوايسيس الرياض"، والذي كان قد أعلن عنه قبل أسابيع.

وقام آل الشيخ بنشر مقطع فيديو للمشروع، موجهًا الدعوة لمتابعيه على تويتر لزيارة "أوايسيس الرياض".

وفي قت سابق، حدد رئيس الهيئة العامة للترفيه موعد افتتاح المشروع، كما نشر على مدى الساعات القليلة الماضية مقاطع فيديو ترويجية لـ"أوايسيس الرياض".