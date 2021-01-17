شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة مداهمة مقهى يقدم الشيشة لزبائنه عبر الأبواب الخلفية في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ضبط مراقبو أمانة منطقة الرياض، مقهى " شيشة " يخالف التعليمات الصادرة بشأن منع تقديمها للزبائن، ويقوم بفتح أبوابه الخلفية لهم.

أظهر في مقطع فيديو، لحظة مداهمة الموقع، حيث جرى إغلاق المقهى ومصادرة المواد المحظورة واستدعاء المالك لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.

وجاء ذلك ضمن جهود أمانة المنطقة في رصد المخالفات المتعلقة بالتدابير الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا بالمملكة، بالتعاون مع الجهات الأمنية والرقابية المختصة.