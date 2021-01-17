شكرا لمتابعة خبر عن موجة شديدة البرودة تجتاح المملكة من الثلاثاء للسبت ودرجة الحرارة -4 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن موجة شديدة البرودة ورياح نشطة مثيرة للأتربة من ‎الثلاثاء إلى ‎السبت القادم على معظم مناطق ‎المملكة والمناطق ‎الشمالية تلامس (-4) درجات مئوية مع فرصة لتساقط الثلوج.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع تكوّن سحب رعدية ممطرة على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة، لافتا:" السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق شمال ووسط وشرق المملكة، كما يُتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق ".

وأشار إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي، وشمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة تتراوح بين 16ـ 40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين، أما البحر فسيكون متوسط الموج