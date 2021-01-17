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شاهد.. أخبار مفرحة للطلاب بخصوص المقررات الدراسية في الفصل الثاني

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة التعليم، عن الخطة الدراسية المطورة للتعليم عن بُعد مع أول يوم من الفصل الدراسي الثاني.

 

وأضافت " التعليم "، أن الخطة الدراسية  تطبق على المرحلة الابتدائية والمتوسطة، لافتة:" التطبيق الأول لمواد الدراسات الإسلامية المطورة، حذف حصص النشاط والتركيز على تطوير المهارات وتقليص عدد الساعات التي يدرسها الطالب، وزيادة التعليم الذاتي في مادة القرآن ".

 

وأشارت:" زيادة الوزن النسبي لمواد الرياضيات والعلوم، والدراسات الإسلامية "، لافتة إلى تخفيض الوزن النسبي لمواد اللغة العربية والتربية الفنية، والتربية البدنية للبنين، والتربية الأسرية للبنات.

وتابعت:" إعادة توزيع الخطة الدراسية للفصل الدراسي الثاني في التعليم عن بعد: الصفوف الأولية للمقررات من 30 حصة إلى 25 حصة، بينما الصفوف العليا من 33 حصة إلى 28 حصة، والمرحلة المتوسطة من 35 إلى 29 حصة ".

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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