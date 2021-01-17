شكرا لمتابعة خبر عن التعليم: تكامل الجهود في انتظام العملية التعليمية خلال اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد مساعد وزير التعليم الدكتور آل فهيد، أن العملية التعليمية في اليوم الأول من انطلاق الفصل الدراسي الثاني سارت وفق ما هو مخطط له وبشكل ميسّر.

وقال أن المدارس استقبلت الطلاب والطالبات لاستلام كتبهم الدراسية، وفق خطة زمنية في عمليات التوزيع وتطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكداً أن التقارير التي وصلت للوزارة أظهرت انسيابية تامة في عمليات التوزيع.

وأضاف أن منصة مدرستي بدأت منذ الصباح تسجيل دخول الطلاب والطالبات من دون ملاحظات، وتم تفاعلهم في الفصول الافتراضية مع معلميهم وفق الجداول والخطة الدراسية المطوّرة، مشيرا إلى أن الجهود مستمرة في مواصلة العمل لخدمة الطالب والطالبة، وتضافر الجهود بين المدرسة وأولياء الأمور، والمعلمين والمعلمات لتعزيز نواتج التعلّم.