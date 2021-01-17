شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة يكشف عن أمر مؤسف بشأن كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي:" أبشروا بالخير، مسيطرين على الجائحة في المملكة "، لافتا:" مؤشرات كورونا لدينا مطمئنة ".

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وأضاف " العبدالعالي ":" يؤسفنا أن تكون هناك مخالفات للإجراءات الوقائية، ويسعدنا ضبطهم من قِبل الجهات المختصة ".

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وأوضح:" إذا لم يأخذ نسبة كبيرة من المجتمع لقاح كورونا سوف تطول فترة تطبيق الإجراءات الوقائية "، مبينا:" من لديه حساسية مفرطة عليه عدم أخذ لقاح كورونا ".

ولفت:" الحالات الحرجة في المملكة هبطت بنسبة 86% "، موضحا:" البحوث مستمرة حول أخذ لقاح كورونا للمرأة الحامل ومن هم دون 18 عام ".

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وتابع :" وعي المجتمع هو من يقف أمام كل من يشكك بلقاح كورونا ".