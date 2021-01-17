الراصد الحربي: الأجواء غير مشجعة لـ«الكشتة».. وعودة الرطوبة الأسبوع المقبل

أكد الراصد الجوي عبدالله الحربي، اليوم الأحد، أن أحوال الطقس في جدة غير مشجعة على «الكشتة»؛ بسبب نشاط الرياح، لافتًا إلى عودة الرطوبة مطلع الأسبوع المقبل.

وعبر حسابه على تويتر، قال الحربي: الوضع في جدة لا يُشجع للكشتة؛ بسبب نشاط في الرياح السطحية الشمالية، تعقبها رياح الصبا الجافة؛ ما يعني أن الأوضاع مستقرة؛ بدون أي حالة جوية قريبة.

ووجّه الحربي حديثه لهواة «الكشتة»، قائلًا: ننتظر عودة الرطوبة عبر الرياح الجنوبية مطلع الأسبوع المقبل.

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