بالفيديو.. ضبط مقهى «شيشة» بالرياض يفتح أبوابه الخلفية للزبائن في الخفاء

تمكن مراقبو أمانة منطقة الرياض، اليوم الأحد، من ضبط مقهى شيشة يخالف التعليمات الصادرة لمحاصرة وباء كورونا بشأن منع تقديمها للزبائن، ويقوم بفتح أبوابه الخلفية لهم في الخفاء.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الأمانة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لحظة مداهمة الموقع؛ حيث جرى إغلاق المقهى ومصادرة المواد المحظورة واستدعاء المالك لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.