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بالفيديو.. ضبط مقهى «شيشة» بالرياض يفتح أبوابه الخلفية للزبائن في الخفاء

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الرياض - محمد عبدالله - استدعاء المالك لتطبيق العقوبات النظامية بحقه..

تمكن مراقبو أمانة منطقة الرياض، اليوم الأحد، من ضبط مقهى شيشة يخالف التعليمات الصادرة لمحاصرة وباء بشأن منع تقديمها للزبائن، ويقوم بفتح أبوابه الخلفية لهم في الخفاء.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الأمانة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لحظة مداهمة الموقع؛ حيث جرى إغلاق المقهى ومصادرة المواد المحظورة واستدعاء المالك لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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