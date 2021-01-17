«الأرصاد» عن طقس الإثنين: درجات حرارة منخفضة ورؤية محدودة على مناطق بالمملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد، الأحوال الجوية ليوم غد الإثنين؛ لافتًا إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية لمنطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وقال مركز الأرصاد، في بيان عبر موقعه الرسمي، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة وسماء غائمة جزئيًا على المناطق الشمالية والشمالية الغربية للمملكة كذلك على أجزاء من وسط المملكة.

ويشهد البحر الأحمر رياحًا شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما يشهد الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

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