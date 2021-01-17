بالصور.. أمير عسير يشهد العفو عن مقيم يمني محكوم عليه بالقصاص

نجحت مساعي لجنة إصلاح ذات البين في إمارة منطقة عسير برئاسة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير المنطقة في العفو عن مقيم يمني من القصاص؛ حيث تنازل ذوو المقتول الذين يمثلهم علي بن يحيى بن أحمد، عن المقيم صالح بن محمد البعلاني المتسبب في مقتل أخيه، تقديرًا لشفاعته.

وشهد الأمير تركي بن طلال بمكتبه تنازُل ذوي المقتول عن الجاني بحضور نائب رئيس الجالية اليمنية محمد بن سالم الخليفي، وعدد من أبناء الجالية في المنطقة.

وقال أمير المنطقة: «إن ما قام به المتنازلون هو محل اعتزاز وفخر، انطلاقًا من أسمى مقاصد الشريعة الإسلامية وهَدْي المصطفى الكريم، وتطبيقًا لما ورد في النظام الأساسي للحكم في بلادنا؛ حيث تحرص الدولة على توثيق أواصر حسن الجوار والسلام والحفاظ على القيم العربية والإسلامية ونبذ كل ما يؤدي إلى الفتنة والفرقة والانقسام».

فيما عبر أبناء الجالية اليمنية عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، ولأمير منطقة عسير على ما يولونه من اهتمام دائم وحرص مستمر للأشقاء اليمنيين على الصُّعُد كافة، مثمنين الدور الكبير الذي قام به أمير منطقة عسير ولجنة إصلاح ذات البين في الإمارة بالسعي في إنهاء القضية وإغلاق ما يتعلق بها، إضافة إلى القضايا التي تخص الجالية.

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