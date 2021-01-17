أمجاد المطيري.. كفيفة تتمتع بقدرات مذهلة في التقاط وتحليل الصور

أظهرت المصورة الفوتوغرافية الكفيفة أمجاد المطيري، قدرات مُذهلة؛ للتعرف على الصور وتحليلها بشكل أثار الإعجاب والذهول في آن واحد.

وخلال استضافتها في برنامج (يا هلا) على فضائية روتانا خليجية، قامت المطيري بتحليل مجموعة بعض الصور بشكل دقيق، فضلًا عن قيامها بالتقاط صورة فوتوغرافية لمقدم البرنامج.

أمجاد المطيري "مصورة فوتوغرافيا كفيفة" تؤكد موهبتها المُذهلة بالتقاط صورة للإعلامي مفرح الشقيقي على الهواء @Mofareh5#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/bQEdcJmDkl — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 17, 2021

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