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أمجاد المطيري.. كفيفة تتمتع بقدرات مذهلة في التقاط وتحليل الصور

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الرياض - محمد عبدالله - أثارت الإعجاب والذهول

أظهرت المصورة الفوتوغرافية الكفيفة أمجاد المطيري، قدرات مُذهلة؛ للتعرف على الصور وتحليلها بشكل أثار الإعجاب والذهول في آن واحد.

وخلال استضافتها في برنامج (يا هلا) على فضائية روتانا خليجية، قامت المطيري بتحليل مجموعة بعض الصور بشكل دقيق، فضلًا عن قيامها بالتقاط صورة فوتوغرافية لمقدم البرنامج.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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