«الموارد البشرية» توضح آلية تنفيذ «التسوية الودية» في الخلافات العمالية

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، آلية وطريقة تنفيذ خدمة التسوية الودية في الخلافات العمالية.

وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن التسوية الودية تعد المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية، أنه يتم في خدمة التسوية الودية محاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع والوصول إلى حل وديّ يرضي الطرفين إن أمكن ذلك، أو إحالة الدعوى للمحكمة العمالية خلال 21 يومًا من تاريخ أول جلسة.

خطوات تنفيذ خدمة التسوية الودية

وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، طريقة تنفيذ خدمة التسوية الودية في الخلافات العمالية، من خلال اتباع الخطوات التالية.

- يقوم المستخدم بتسجيل الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية «بوابة الأفراد إذا كان المدعي فردًا - بوابة المنشآت إذا كان المدعي منشأة»

- من القائمة اختر خدمة التسوية الودية

- اضغط على رفع دعوى

- قم بتعبئة الحقول الإلزامية لتقديم صحيفة الدعوى «بيانات المدعي، مكتب التسوية التابعة له الدعوى، بيانات المدَّعَى عليه، بيانات العمل».

- يتم مطابقة الاختصاص المكاني بحسب مقر العمل ومكتب التسوية التابعة له الدعوى الذي تم اختياره.

- اختر موضوع الدعوى

- قم بإرفاق المستندات المطلوبة

- انقر على اختيار الموافقة على إقرار عدم كيدية الدعوى

- قم بمراجعة الطلب

- اضغط على زر إرسال الدعوى

- يتم مراجعة الطلب من قِبَلِ المختصين

وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى أنه في حال رفض الطلب يمكن معرفة أسباب الرفض عن طريق خدمة «الدعاوى الخاصة بي» في الخدمات الإلكترونية.

وأوضحت الوزارة، أنه يتم إرسال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني لجميع أطراف الدعوى في حال قبول الدعوى، مشيرة إلى أنه يتم إرسال رسائل تبليغ بتفاصيل موعد الجلسة لجميع أطراف الدعوى.

وأكدت وزارة الموارد البشرية، أنه إذا لم يحضر المدعي يتم حفظ الدعوى، ويحق له فتحها مرة أخرى ما لم تتجاوز 21 يومًا، لافتة إلى أنه إذا لم يحضر المدَّعَى عليه الجلسة الأولى يتم إيقاف خدماته لدى الوزارة ويحدد موعد جلسة أخرى.

ولفتت الوزارة، إلى أنه إذا تكرر عدم حضور المدَّعَى عليه يتاح نقل خدمات المدّعي «الأجنبي» دون موافقة صاحب العمل الحالي وتتم إحالة الدعوى الى المحاكم العمالية.

وبينّت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه في حال التوصل إلى صلح يتم تحرير محضر الصلح وإتاحة طباعته عن طريق خدمة «الدعاوى الخاصة بي» في الخدمات الإلكترونية، موضحة أنه في حال عدم الاتفاق يتم تحويل الدعوى للمحاكم العمالية؛ حيث يتم تحديد مواعيد الجلسات لاحقًا من قبل وزارة العدل وتعتبر الدعوى منتهية لدى التسوية الودية.

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