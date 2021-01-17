مصمم الشعار العربي على جواز السفر السعودي يكشف كواليس تدشينه

كشفت وزارة الثقافة، في وقت سابق، عن اعتماد ختم الخط العربي على جواز السفر السعودي، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، «بخط الثلث غير المنقوط؛ يخلّد ختم عام الخط العربي ذكرى ثقافة بلادنا في ذاكرة جواز المسافرين».

من جهتها، أوضحت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، «تتضافر الجهود مع وزارة الثقافة في تفعيل مبادرة ختم الخط العربي على جواز السفر باعتبارها بصمة ثقافية وجمالية، تُطبع في جوازات المسافرين».

وصمم شعار عام الخط العربي على ختم الجواز السعودي، الخطاط السعودي، فهد المجحدي، وذلك بتضافر الجهود مع وزارة الثقافة السعودية، في تفعيل مبادرة الخط العربي على جواز السفر.

كواليس ختم عام الخط العربي

وكشف الخطاط السعودي، فهد المجحدي، عن أن تصميم الشعار لوزارة الثقافة جاء في انطلاقة عام الخط العربي، وتم الاتفاق من وزارة الثقافة والمديرية العامة للجوازات في عمل مبادرة لهذا العام تخدم هذا الفن.

وأوضح المجحدي، في حوار مع موقع فضائية «العربية» الإخبارية، أنه تم الاتفاق بعمل شعار يخدم الأساس في فن الخط وهو الكلاسيك الأصيل، وإضافة لمسة حديثة، فعملتُ هذا التكوين وعمدت إلى أن يكون بدون نقاط أو تشكيل، وذلك لما كان عليه الخط في بداياته.

وأشار مصمم شعار عام الخط العربي على جواز السفر السعودي، إلى أنه حرص عند تصميم الشعار على إبراز الطموح والشغف والإخلاص في العمل، موضحًا أن بصمته كفنان تكمن في كلاسيكيات أعماله من أجل المحافظة على هذا الإرث العربي والإسلامي الجميل.

ويُعتبر فهد المجحدي أول سعودي حصل على إجازة من كبير الخطاطين الشيخ حسن جلبي، وشهادة خط كأول سعودي من مركز الأبحاث والفنون «إرسيكا».

وكلف الأمير فيصل بن سلمان أمير المدينة المنورة، المجحدي كمقيم لجمع 82 عملًا لمتحف المدينة المنورة، كما تم تكليفه من مؤسسة مسك الخيرية التابعة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لعمل معرض دولي في مدينة الرياض في مناسبة مسك آرت.

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