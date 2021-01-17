الحذيفي مستشارًا ووكيلًا مشرفًا على الشؤون العلمية والتوجيهية بـ«شؤون الحرمين»

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارًا بتكليف فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي مستشارًا ووكيلًا مشرفًا على الشؤون العلمية والتوجيهية بالوكالة.

وبارك الرئيس العام للشيخ الحذيفي هذا التكليف، مشيدًا بدعم القيادة الرشيدة للحرمين الشريفين والعاملين بهما، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

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