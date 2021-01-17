«التعليم» توضح لأولياء الأمور آلية استعراض الرسوم الدراسية للمدارس

بيّنت وزارة التعليم، طريقة وآلية وخطوات إمكانية قيام أولياء الأمور باستعراض الرسوم الدراسية للمدارس، مشيرة إلى أن الوقت المتوقع لإغلاق الطلب هو خمسة أيام عمل منذ يوم تقديمه.

وأوضحت وزارة التعليم، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن هذه خدمة استعراض الرسوم الدراسية للمدارس تتيح لولي الأمر إمكانية الاستعلام عن المبلغ المالي الذي تحصله المدرسة مقابل تقديم خدمة تعليمية للطالب.

وكشفت الوزارة، أنه في حالة تعثر المستفيد أو عدم تمكنه من الاستمتاع بالخدمة إلكترونيًا يمكنه الحصول عليها من خلال القنوات البديلة، وذلك من خلال الاتصال على مركز رعاية المستفيدين 19996 الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع أو التواصل مع مركز رعاية المستفيدين تواصل، ويمكن الوصول له بشكل مباشر، وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي «من هنا».

استعراض الرسوم الدراسية

وحددت وزارة التعليم، من خلال موقعها الإلكتروني، طريقة الاستفادة من خدمة استعراض الرسوم المدرسية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- ادخل على بوابة التعليم الأهلي ويمكن الانتقال لها بشكل مباشر، وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي «من هنا»

- اختر «خدمات ولي الأمر»

- انقر على خيار «بحث عن رسوم مدرسة»

- اضغط على أيقونة بيانات المدرسة «إدارة التعليم-اسم المدرسة...إلخ»

- اضغط على زر«بحث»

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنه بعد التقدم بطلب الخدمة سيصل رقم الطلب بالاضافة إلى رابط لآلية متابعة الطلب عبر البريد الإلكتروني أو رسائل الجوال ويمكن لمقدم الطلب متابعة حالة الطلب باستخدام هذا الرقم.

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